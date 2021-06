WAZ-Autopilot - Vom Diesel-Sünder zum Klima-Engel

Testphase: Am Alten VW-Kraftwerk kann es in den nächsten Tagen dampfen Jetzt wird die Umstellung von Kohle- auf Gasbetrieb sichtbar: Volkswagen will in den nächsten Tagen die Gasturbine in Heizkraftwerk Nord/Süd gegenüber der Autostadt in den nächsten Tagen testweise zünden. Dabei könne es zu Rauchentwicklung kommen. Die WAZ erklärt, warum das kein Grund zur Beunruhigung ist. Jetzt lesen