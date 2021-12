WAZ-Autopilot - Volkswagen – die Zukunft wird rosig und grün und staubig

Liebe Leserinnen und Leser!

So rosig sah die Zukunft des Wolfsburger Stammwerks schon lange nicht mehr aus: Die Planungsrunde 70 – die entscheidende Sitzung des VW-Aufsichtsrats für künftige Investitionen – hat sowohl den TE-Neubau „Campus Sandkamp“ als auch den Bau der zukunftsweisenden Autofabrik für das Zukunftsprojekt „Trinity“ beschlossen. Das heißt für Wolfsburg: Das Herz des Konzerns schlägt auch die nächste Jahr(zehnt)e hier! Hier wird die SSP-Zukunftsplattform für alle künftigen E-Modelle der Konzernwelt entwickelt. Und hier – nun ja, genauer: in Salzgitter - kommen die Herzen der neuen Modelle her: die leistungsstarken Batterien für die nächste Generation der Elektro-Fahrzeuge.

Seinen Platz nicht geräumt hat Herbert Diess. Er darf Volkswagen-Konzern-Chef bleiben , soll sich aber fortan nur noch um strategische Planung wie beispielsweise die Software der kommenden Konzernfahrzeuge kümmern. Aufgaben wie das China-Geschäft gibt er an VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter ab, der zudem in den Konzernvorstand aufrückt. Auch weitere hochrangige Personalien im Konzernvorstand hat der Aufsichtsrat beschlossen. Aber alle Augen bleiben auf Herbert Diess und Daniela Cavallo gerichtet – wie werden sie nach all dem medialen Dauerzoff künftig miteinander arbeiten?

Apropos arbeiten: Das würden die über 12.000 in der Produktion Beschäftigten in Wolfsburg auch wieder gerne – aber der Halbleitermangel lässt weiterhin viele Schichten ausfallen . Fürs erste Halbjahr 2022 denkt man sogar über den Wegfall von Schichten nach…besser werden soll es erst im zweiten Halbjahr. Bis dahin droht weiteres Ungemach: Wenn weniger gearbeitet wird, wird auch weniger verdient. Wenn weniger verdient wird, gibt’s auch weniger Bonus, oder? Genau darüber wollen Unternehmensleitung und Betriebsrat auch bald sprechen…

Einer, über den die ganze Tuning-Welt spricht, ist der Dortmunder VW-Fan und TV-Star Sidney Hoffmann. Der Tuner wird jetzt zum zweiten Mal Vater und hat sich in der Autostadt ein sehr sportliches Familienauto abgeholt: einen Touareg R eHybrid - der aktuell leistungsstärkste VW überhaupt . Nicht nur er und seine Frau, sondern auch die Tuning-Welt ist begeistert von dieser Wahl - und spricht über Volkswagen und sein cooles Power-SUV.

Der Touareg bekommt übrigens im Laufe des Jahres 2022 einen noch vielseitigeren Bruder: den neuen Pick-up Amarok . Volkswagen Nutzfahrzeuge hat jetzt erste Designentwürfe gezeigt - puh, ganz schön heiß, die coole Kiste. Hoffen wir, dass er auch so in Serie geht…immerhin soll er ein „Premium Pick-up“ werden. Was auch immer damit sein soll…

