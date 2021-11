WAZ-Autopilot - Showdown in Halle 11

Liebe Leserinnen und Leser, sehr schade, dass die Betriebsversammlung bei Volkswagen am Donnerstag nur in abgespeckter Form stattfinden kann . Die traditionelle Aussprache am Ende muss in diesem Jahr ausfallen - dabei brennt den VW-Beschäftigten bestimmt gerade aktuell so einiges auf den Nägeln. Für Herbert Diess könnte der fast zu erwartende Spießroutenlauf damit doch ausfallen. Von Friede, Freude, Eierkuchen kann freilich dennoch nicht die Rede sein. Zumal der VW-Chef in den letzten Wochen schon reichlich hat einstecken müssen, Der Ton des Betriebsrates gegenüber Diess ist rau geworden. “Kein Plan in der Halbleiterkrise”, “ keine Empathie für die Beschäftigten ” - die Kritik fiel teilweise knallhart aus. Und sie verfehlte ihr Ziel nicht: Der VW-Chef, der seine Teilnahme an der Betriebsversammlung zunächst absagen wollte, knickte schließlich doch vor der Ansage des Betriebsrats ein. Ein klarer Punktsieg für Daniela Cavallo im ersten richtigen Konflikt ihrer Amtszeit als Betriebsratschefin. Diess hat nun bei der Belegschaftsinfo die Aufgabe, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser schweren Zeit ein Stück Sicherheit zu vermitteln. Vor allem aber hat er die Chance, eventuelle ein paar Missverständnisse aus der Welt zu räumen. Immerhin geht ein gutes Stück der Unsicherheit in Wolfsburg auch auf seine Rechnung - Aussagen über nötigen Stellenabbau hört man schließlich nicht nur in Wolfsburg ungern. Balsam für die geschundene Seele könnte die Wolfsburger Belegschaft in jedem Fall gut gebrauchen. Die Chipkrise ist - auch wenn sie nun laut Diess und anderer Experten ihren Zenit erreicht hat - noch lange nicht ausgestanden und durch den Magnesium-Mangel könnte schon der nächste Versorgungsengpass drohen. Gute Fahrt wünscht Ihnen Steffen Schmidt