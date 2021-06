WAZ-Autopilot - Mit Vollgas in die EM 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hingen in den vergangenen Tagen bei Volkswagen enger zusammen als in anderen Zeiten. Hinzu kommt - natürlich - der Dauerbrenner: die Corona-Pandemie.

Gerade hier, an der Front des Kampfes gegen Corona, gibt es gute Nachrichten: Im Rahmen eines Modellversuchs wurden im Wolfsburger Werk bereits 2500 VW-Beschäftigte gegen Covid-19 geimpft. Ab Donnerstag legen die Impfzentren in den deutschen VW-Werken richtig los - allen Beschäftigten will Volkswagen in den kommenden Wochen ein freiwilliges Impfangebot machen. Der Impfstoff wird allen Betrieben direkt von der Bundesregierung zugewiesen – es handelt sich um zusätzlichen Impfstoff, der den kommunalen Impfzentren nicht „weggenommen“ wird.

Reisen wir in die Vergangenheit: Vor 60 Jahren war die brasilianische Fußballmannschaft FC Santos zu Gast in Wolfsburg. Die Starkicker um Pelé besuchten die Käferfertigung im VW-Werk und spielten anschließend vor 10 000 Zuschauern im VfL-Stadion gegen die Amateurfußballer des VfL Wolfsburg - und gewannen 6:3.

Einige Jahrzehnte später wurde Volkswagen vom Dieselskandal erschüttert – der damalige VW-Chef Martin Winterkorn soll jetzt bereit sein, Volkswagen Schadenersatz in Höhe von 10 Millionen Euro zu zahlen. Der Aufsichtsrat bestätigt: Man habe sich auf „Grundzüge“ eines Vergleichs geeinigt . Der frühere VW-Finanz-Chef Hans Dieter Pötsch wurde im Zuge von Dieselgate zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt - und soll diese Position weitere fünf Jahre lang ausüben.

Zurück in die Zukunft: Klimaaktivisten fordern eine Welt ohne motorisierten Individualverkehr - sprich ohne VW, die von Privatleuten gefahren werden. 15 von ihnen besetzten am Freitag das Kästorfer VW-Heizkraftwerk West , hingen dort Plakate auf und ketteten sich an Gleise, Förderbänder und Eisenbahnwaggons. VW-Beschäftigte arbeiten derweil an ihrer Arbeit der Zukunft: An der Montagelinie 1 (Tiguan) wird aktuell ein neues Schichtsystem getestet , gleichzeitig arbeiten Unternehmen und Betriebsrat an den Büros der Zukunft - zu Hause und im Werk.

Das Schönste zum Schluss: Nach dem 7:1 gegen Lettland freut sich nicht nur unsere Fußballnationalmannschaft auf die Europameisterschaft, sondern die gesamte Volkswagenfamilie. Schließlich sponsert der Konzern DFB und UEFA und will das Medienspektakel vor allem dazu nutzen, die Elektromobilität zu fördern - und mehr (E-) Autos zu verkaufen . Läuft alles gut, fährt der EM-Pokal in vier Wochen nach Deutschland - natürlich in einem E-Auto von Volkswagen.

Gute Fahrt wünscht Ihnen,

Carsten Bischof