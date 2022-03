WAZ-Autopilot - Krieg in der Ukraine und der neue ID.BUZZ

Liebe Leserinnen und Leser!

Natürlich steht auch bei Volkswagen aktuell der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt: So forderte der Braunschweiger Bundestagsabgeordnete Carsten Müller den Konzern auf, sein „Engagement in Russland neu zu bewerten“. Dort produziert VW in seinem Werk in Kaluga Autos. Was Müller meint: VW soll das Werk schließen und sich aus Russland zurückziehen. Die AZ/WAZ hat Volkswagen und Abgeordnete zu Müllers Vorstoß befragt - und bekam zum Teil überraschende Antworten.