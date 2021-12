WAZ-Autopilot - Gute Nachrichten zum Fest

Liebe Leserinnen und Leser!

Auch bei Volkswagen wird die Stimmung weihnachtlich. So hat der VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter jetzt ein witziges Weihnachtsvideo veröffentlicht , mit dem er sich bei allen VW-Beschäftigten für geleistete Arbeit bedankt – gerade in dieser schwierigen Zeit von Halbleitermangel und Kurzarbeit. Aber Brandstätter dreht in dem Video eine clevere Kurve: Er demonstriert, wie „bidirektionales Laden“ ganz praktisch funktioniert - und zwar am Beispiel eines ID.5 GTX. Dem aktuellen Elektro-Topmodell von Volkswagen. Die Botschaft ist klar: Wir bauen tolle, zukunftsweisende Auto – darauf können wir alle stolz sein.

Spaß hat auch VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer, wenn er in seiner spärlichen Freizeit mit seinem tollen Samba-Bus durch die Gegend fährt. Früher, so erzählte er AZ/WAZ, habe er an Käfern geschraubt - das Werkzeug und das Know how habe er auch heute noch…aber er möchte lieber fahren als schrauben.