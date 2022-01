WAZ-Autopilot - Geht die Erfolgsgeschichte weiter?

Liebe Leserinnen und Leser!

Der VW Golf ist eine Erfolgsgeschichte: Zum x-ten Mal in Folge ist er auch 2021 das meistverkaufte Auto in Deutschland gewesen. Aber der Abstand zu den Nachfolgenden - übrigens fast ausschließlich aus dem VW-Konzern – wird geringer. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, wann der Golf seine Krone an T-Roc oder Tiguan abgeben muss…

Apropos T-Roc: Das biedere Kompakt-SUV hat jetzt eine richtig schicken Bruder bekommen – den Taigo. Das SUV-Coupe kommt ursprünglich aus Brasilien und wird für den europäischen Markt in Spanien gebaut. Die WAZ konnte den spanischen Brasilianer jetzt einige Tage lang ausgiebig testen und ist sehr angetan vom flotten Fahrzeug. Ob er allerdings die jüngere Zielgruppe erreicht, die er laut Volkswagen erreichen soll? Man wird sehen…

Zurück zum Zulassungskönig Golf: Die achte Generation krankt bisher an einem fehleranfälligen digitalen Bediensystem. Doch das soll bald schon Vergangenheit sein: Volkswagen ruft in Deutschland rund 60.000 Golf 8 zu einem freiwilligen Servicetermin in die Werkstätten zurück, um die neueste Software-Version aufzuspielen. Die hat deutlich mehr Rechenpower, ist deutlich schneller und deutlich besser. Und sie macht den Golf 8 empfänglich für künftige Over the Air-Updates . Was den Golf 8 immer auf dem neuesten Stand hält. Vielleicht bleibt er ja doch länger auf an der Spitze der Zulassungen als gedacht…

Zumal er sich einreiht in eine saubere Fahrzeugflotte: Laut aktueller Zahlen haben die Volkswagen-Modelle in ihrer Gesamtheit in 2021 weniger Schadstoffe aus dem Auspuff geblasen als sie eigentlich durften. Das mag zum einen an den sauberen Benzin- und Dieselmotoren liegen, zum anderen aber auch an den guten Verkaufszahlen der – zumindest lokal - emissionsfreien E-Autos.

Womit wir beim nächsten spannenden Thema wären: Das Abo-Modell für ID.3 und ID.4 hat einen erfolgreichen Start hingelegt – seit September haben VW und Financial Services schon fast 1000 E-Autos im Kurzzeit-Leasing. Übrigens hat auch ein Bekannter von VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer zugegriffen – der startet mit 85 seine E-Auto-Karriere. Laut Volkswagen ist das Auto-Abo übrigens für eine jüngere Zielgruppe entwickelt worden…

Die Ärmel hochkrempeln darf und muss jetzt Gjuki Tettenborn: Er ist Leiter des „Trinity“-Projekts und hat sein Büro in Wolfsburg bezogen. In den nächsten Tagen und Wochen wird er erfahren, wo genau die „Trinity“-Fabrik gebaut wird. Die Stadt Wolfsburg beeilt sich, den Standort Warmenau zum Favoriten zu machen.

Apropos Wolfsburg: Hier verlangt der Betriebsrat endlich Klarheit darüber, wer wann wo in welchen Schichten eingesetzt wird – denn ist laut Vize-Chef Gerardo Scarpino noch nicht geklärt. Dafür laufen an der Montagelinie 1 (Tiguan) die Vorbereitungen für die Teilproduktion des ID.3 an. Der soll 2023 dort montiert und ab 2024 gebaut werden.

Friede, Freude, Eierkuchen herrscht im Betriebsrat wenige Wochen vor den Wahlen übrigens nicht: Acht Listen treten zur Wahl an, gleich mehrere mit Mitgliedern der IG Metall - was in der IG Metall für böses Blut sorgt . Manchen bei Volkswagen scheint das Blut so hoch zu kochen, dass sie Wahlplakate anderer Listen demolieren und überkleben. Der Wahlkampf ist in vollem Gange – und sauber ist er schon lange nicht mehr…

Gute Fahrt wünscht Ihnen

Carsten Bischof