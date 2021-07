WAZ-Autopilot - Geburtstage und Meilensteine

Liebe Leserinnen und Leser!

Im Juli wird gefeiert: Gleich zwei für die VW-Stadt Wolfsburg bedeutende Geburtstage stehen in diesem Monat an. Einer liegt bereits hinter uns, der andere wirft seine Schatten bereits voraus. Denn am 24. Juli wird die Wolfsburger IG Metall 75 Jahre alt. Schon jetzt können sich Stadt und Bürger auf eine schöne Feier mit reichlich Überraschungen freuen. Eine davon wurde bereits gelüftet: Die Gewerkschaft baut an der Geschäftsstelle ein Riesenrad auf , in dem die Bürger kostenlos ihre Runden drehen dürfen.