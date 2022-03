WAZ-Autopilot - Eine gute Woche für Volkswagen

Liebe Leserinnen und Leser! Bei Volkswagen häufen sich die guten Nachrichten: So hat der Konzern im vergangenen Jahr laut Geschäftsbericht mehr als 15 Milliarden Euro verdient – drei Viertel mehr als 2020! Die Marke Volkswagen verfünffachte ihren Gewinn im Jahresvergleich auf 2,5 Milliarden Euro. 2022 wollen Konzern und Marke weiter zulegen - aber die weltpolitische Lage rund um den Ukraine-Krieg macht alle Prognosen sehr unsicher. Immerhin: Der Chipmangel soll sich im Laufe des Jahres entspannen. Im Klartext: Die Fabriken werden endlich wieder mehr Autos produzieren können. Ein Auto, das auf den Straßen dieser Welt bald für Furore sorgen könnte, ist der Elektro-Bulli ID.Buzz . Den hat Volkswagen jetzt in Hamburg und Wolfsburg der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Reaktionen auf das moderne Retro-Design – was kein Widerspruch ist! - sind überwiegend positiv bis euphorisch. Konzern-Chef Herbert Diess bezeichnet ihn gar als „Game Changer“: Der ID.Buzz und Transporterbruder ID.Cargo soll die Elektro-Familie von Volkswagen „emotionalisieren“ und dabei bewusst an den legendären T1 aus den 1950er Jahren erinnern. Dann haben Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann, Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Warmenaus Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns (alle CDU) die Flächen vorgestellt, auf denen ab Frühjahr das neue „Trinity“-Werk gebaut werden soll. Sie versprechen: Naherholungsflächen für Bürger bleiben erhalten, gleichzeitig entsteht dort die Zukunft von Volkswagen und Wolfsburg – das E-Auto der nächsten Generation mit einer Tesla-gleichen Produktivität. Dann ist da noch der Betriebsrats-Wahlkampf, der am kommenden Freitag gottseidank endet. Der amtierende Betriebsrat hat für Mai noch mal einen Bonus-Nachschlag von 1300 Euro pro Beschäftigten herausverhandelt . Plus 500 Euro Corona-Prämie. Macht einen Gesamtbonus von 3000 Euro plus Corona-Prämie. Trotzdem hagelt es Kritik von anderen Wahllisten, weil Audianer und Braunschweiger (Financial Services) mehr kassieren. Hinzu kommt der Dauerzoff um zerstörte Wahlplakate: Die Liste 2 „Wir für Euch“ hat zuerst Strafanzeige bei der Polizei gestellt und dann eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt . Die bekommt derjenige, der den entscheidenden Hinweis auf den oder die Täter gibt. Mal sehen, wie die Wahllisten auf dieser Grundlage künftig im 73-köpfigen Betriebsrat zusammenarbeiten wollen. Aber vielleicht klappt es super – das wäre die nächste gute Nachricht für Volkswagen. Gute Fahrt wünscht Ihnen Carsten Bischof