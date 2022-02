WAZ-Autopilot - Ein Wechselbad der Gefühle

Liebe Leserinnen und Leser!

Puh, die vergangenen Tage waren ein echtes Wechselbad der Gefühle für die zigtausend Volkswagen-Beschäftigten: Ausgerechnet am Wochenende erfuhren sie, dass VW in Wolfsburg an drei von vier Montagelinien die Nachtschicht streichen will . Damit nicht genug: Auch ein „Ausleihen“ von Stammbeschäftigten ins Emdener Werk zum Hochfahren der ID.4-Fertigung ist im Gespräch.