WAZ-Autopilot - Die Zeiten bleiben turbulent!

Liebe Leserinnen und Leser!

Die gute Nachricht zuerst: Am Mittwoch findet um 9.30 Uhr endlich wieder eine Betriebsversammlung bei Volkswagen statt. Beschäftigte können Konzern-Chef Herbert Diess und die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo mit Fragen löchern - Themen gibt es im VW-Kosmos aktuell ja genug. Aber - und das ist die halb-schlechte Nachricht: Die Versammlung wegen der Pandemie findet online statt . VW-Beschäftigte - und andere – haben ab 18 Uhr zudem die Möglichkeit, Herbert Diess online weitere Fragen zu stellen: auf der Internet-Plattform „Reddit“.

Weitere gute Nachricht für alle VW-Beschäftigten: Das Unternehmen zahlt eine Corona-Prämie von 500 Euro pro Beschäftigten aus. Völlig unabhängig vom Bonus – darauf weist der VW-Betriebsrat immer wieder hin. Denn aktuell würden „komplizierte Verhandlungen“ mit der Unternehmensführung laufen, um doch eine Bonuszahlung herauszuholen, auch wenn „rein rechnerisch“ nichts mehr drin wäre…

In solch einer Situation wünscht sich jede Betriebsratsspitze die komplette Belegschaft geschlossen hinter sich, doch das ist wegen der anstehenden Betriebsratswahl Mitte März nicht der Fall: Einige der konkurrierenden Listen schießen sich auf die von der IG Metall dominierte Betriebsratsspitze ein und werfen ihr mangelnde Transparenz und falsche Entscheidungen vor. Vor allem Frank Patta - früher selbst hochrangiger Funktionär von IG Metall und VW-Betriebsrat – steht im Mittelpunkt vieler Diskussionen. Aber ist er deswegen „asozial“ und „populistisch“? Das wirft ihm die IG Metall-Geschäftsführung vor und hat damit eine weitere Debatte über die Wahlkampfführung ausgelöst ….manche Mitbewerber sind „entsetzt“ von derartigen Äußerungen…

Ein weiteres Ärgernis sind die Streichung von Nachtschichten auf drei von vier Montagelinien und Gerüchte über die drohende Entsendung von Beschäftigten aus Wolfsburg nach Emden , um dort den reibungslosen Start der E-Mobilität zu gewährleisten. Sollte das passieren, stellte der Betriebsrat gegenüber AZ/WAZ klar, „dann nur freiwillig“ und gegen Extrabezahlung. Und als wäre nicht schlimm genug, streicht VW weitere Schichten - die Omikron-Welle wütet auch unter VW-Mitarbeitenden und dünnt die Reihen aus.

Vor 50 Jahren sah die Volkswagenwelt noch rosiger aus: Am 17. Februar 1972 wurde der Wolfsburger Autobauer zum Weltmeister: Der Käfer löste das Ford Modell T als meistverkauftes Auto der Welt ab. Den einen Käfer, der VW an Ford vorbeiziehen ließ, nannte Volkswagen das Sondermodell „Weltmeister“ . Und genau dieser marathonblaue Weltmeister-Käfer ist ab Donnerstag live und in Farbe zwei Wochen lang auf der Piazza der Autostadt zu sehen.

Weltmeister will Volkswagen auch in Sachen Klimaschutz werden: Die neue Gasleitung zu den beiden VW-Heizkraftwerken ist in Betrieb , die Verbrennung von Kohle ist Geschichte. Damit spare man viele Tonnen an Emissionen ein, freut sich Volkswagen. Und verweist auf seine weitsichtige Planung: Die Leitungen sind so konzipiert, dass sie früher oder später Wasserstoff in die Heizkraftwerke pumpen können.

Beim Auto selbst setzt Volkswagen konsequent auf Strom als Antriebsquelle. Und hierfür will der Konzern das „Trinity“-Werk in die Nähe des Stammwerks bauen. „In der Nähe“ heißt: Der Standort wird in Wolfsburg oder in den Landkreisen Helmstedt und Gifhorn liegen – eine Entscheidung soll noch im ersten Quartal 2022 – also bis Ende März – fallen. Langweilig wird es jedenfalls nicht im Volkswagen-Kosmos.

Gute Fahrt wünscht Ihnen

Carsten Bischof