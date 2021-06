WAZ-Autopilot - Die Produktion kennt keinen Urlaub

Liebe Leserinnen und Leser!

Das tut er übrigens auch in Richtung Mitarbeitende und Aktionäre und Aktionärinnen: Die Marke schiebt so einen Berg an Aufträgen vor sich her, dass die Produktionsbänder in Wolfsburg auch im Werksurlaub weiterlaufen . 10 000 Golf und Golf Variant sollen mit Hilfe von Freiwilligen aus der Stammbelegschaft und Ferienjobbern produziert werden. Auch die Elektro-Fahrzeuge der Marke werden gut geordert - so gut, dass ab sofort Beschäftigte weder ID.3 noch ID.4 als Dienstwagen ordern können . Erst sollen Kunden ihre Autos bekommen, ehe man E-Fahrzeuge wieder in die Dienstwagenflotte einreihen könne, sagt die Unternehmensführung.