WAZ-Autopilot - Es kracht an allen Fronten

passend zum Winteranfang kann die Stimmung bei Volkswagen in Wolfsburg derzeit wohl nur als eisig bezeichnet werden. Das Unternehmen hat dabei gleich an mehreren Fronten zu kämpfen. Im Mittelpunkt steht dabei weiter der Konflikt zwischen Betriebsrat und VW-Chef Herbert Diess. Mit dem immer mehr an Kontur gewinnenden Projekt Trinity und dem 800 Millionen Euro teuren Neubau der Technischen Entwicklung in Wolfsburg ist zwar etwas Ruhe in die Standortdiskussion rund um das Stammwerk gekommen, beigelegt ist der Streit aber noch längst nicht.