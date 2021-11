WAZ-Autopilot - Ein Elefant im Porzellanladen?

Liebe Leserinnen und Leser!

Apropos Sport: Eine sportliche Leistung hat der frühere Volkswagen-Konzern-Chef Carl Horst Hahn in seiner Amtszeit (1982 bis 1993) hingelegt - nachdem er Volkswagen in die USA gebracht hatte, etablierte er die Marke auch in China. Er machte aus dem Autobauer am Mittellandkanal zum Global Player. Der Welt-Oldtimer-Verband FIVA erhob ihn jetzt in seine „Heritage Hall Of Fame“, um das Lebenswerk des 95-Jährigen zu würdigen . Die Autostadt holte den beliebten Wolfsburger mit einem 1938er Horch 930 V zum Festakt im ZeitHaus ab – wofür sich beliebte Ex-Manager überschwänglich bedankte: „Ein Auto meiner Kindheit…“