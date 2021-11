WAZ-Autopilot - Bringt die "Dreifaltigkeit" auch "Einigkeit"?

Liebe Leserinnen und Leser!

“Trinity” heißt übersetzt “Dreifaltigkeit”. In Wolfsburg steht “Trinity” vor allem für den Hoffnungsträger Volkswagen und ganz Wolfsburgs. Markenchef Ralf Brandstätter und Personalvorstand Gunnar Kilian haben die Pläne für das ehrgeizige Fahrzeugprojekt jetzt vorgestellt . Ein ganz neues Werk soll es sein, dass für das künftige Leit-Modell außerhalb der Werkstore entstehen soll. Zu den Plänen gehört auch, dass das Stammwerk nach und nach elektrifiziert und modernisiert wird.

Für Wolfsburg sind das natürlich großartige Nachrichten. In den letzten Wochen beherrschte vor allem eines das Werk: Unsicherheit. Nach Diskussionen um Stellenabbau und Kritik an der Effizienz und Wirtschaftlichkeit gibt es nun wieder Perspektive. Man kann nicht umhin sich zu fragen, ob Brandstätter und Kilian die Pläne nicht bewusst früh kommuniziert haben, um die Wogen in Wolfsburg zu glätten.

Als “Friedensstifter” war “Trinitry” aber ohnehin nie geplant. “Trinity” soll vielmehr eine Kampfansage sein - und zwar an Tesla. Mit dem Fahrzeug will VW nicht nur in Sachen Digitalisierung kräftig aufholen sondern auch bei den Produktionsbedingungen neue Maßstäbe setzen.

Eine Sache, bei der Wolfsburg bereits die Nase vor Berlin hat, ist die “42Wolfsburg”. Die Softwareschmiede, die in Wolfsburg schon die ersten Studenten ausbildet, macht jetzt Schule. Auch in der Bundeshauptstadt - eigentlich Innovationszentrum Deutschlands - macht Volkswagen jetzt gemeinsam mit Partnern einen Ableger auf. Die graue VW-Stadt als Tech-Vorreiter - das hat doch was.

Gute Fahrt wünscht Ihnen

Steffen Schmidt